Pericolo? È la leader più popolare dell' Ue Il Times incorona Meloni

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 febbraio 2023) "Definita un, ora Giorgiaè lapiù'Ue". Questo il titolo di un articolo pubblicato sul sito del "The Sunday" dedicato alla presidente del Consiglio. "Quando Giorgiaè diventata la prima donna premier italiana lo scorso ottobre, i suoi oppositori più accaniti l'hanno presentata come unper il suo Paese e per l'Europa - si legge -. Ci sono stati avvertimenti che i politici all'interno del suo partito, Fratelli d'Italia, erano troppo apertamente nostalgici per i giorni di Benito Mussolini, il dittatore fascista. Le battaglie con l'Unione Europea e i mercati finanziari erano previste per i suoi piani economici. I critici hanno ipotizzato per quanto tempo uncon poca ...