Perché Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si sono lasciati | Salta fuori la verità

(Di domenica 5 febbraio 2023)nonpiù una coppia da tanto tempo: in occasione della sua esperienza al Grande Fratello Vip, la famosa cantante ha avuto modo di parlare molto spesso della fine della loro storia d’amore che ha cambiato per sempre le loro vite. Oramaitrascorsi quasi vent’anni dalla fine del matrimonio … L'articolosilaproviene da Velvet Gossip.

Non potevo pensare di mettermi con uno solo per l'età, per compagnia, quindi ho detto meglio stare da sola' conclude. Nella lunga intervista nel salotto di Silvia,ha parlato dei tanti ...Ho pensato che non potevo mettermi con una persona soloho gli anni che ho edevo ... Oggi, in qualche occasione,sente l'ex marito . L'ultima volta che ci ha parlato è stato il 7 ...

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, perché si sono lasciati ControCopertina

Katia Ricciarelli, a Verissimo i complimenti a Silvia Toffanin e la stoccata a Barbara D'Urso leggo.it

Katia Ricciarelli, dall'amore per Carreras al matrimonio con Pippo Baudo. Le notti focose con Alberto Sordi Corriere dell'Umbria

Katia Ricciarelli: «Carreras mi tradiva. Baudo Ci siamo lasciati perché non ci parlavamo più. Basta reality» Corriere