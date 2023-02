Perché il caso Cospito va in aiuto al governo La versione di Cangini

Leggi su formiche

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ammetteva due giorni fa un ministro tra i più autorevoli che fino alla scorsa settimana la situazione in Parlamento era “quasi imbarazzante”. A mo’ d’esempio racconta la sua ultima esperienza nell’aula di Montecitorio: “Ho preso la parola su una questione piuttosto controversa e terminato il mio intervento mi sono calato nei panni di san Sebastiano, rassegnato al martirio da parte delle opposizioni…”. E invece? “Invece è intervenuto uno del Terzo Polo che ha attaccato selvaggiamente il Pd, poi uno del Pd che ha attaccato selvaggiamente il Terzo Polo e infine uno del Movimento 5stelle che selvaggiamente ha attaccato entrambi i partiti. Non ci potevo credere, è stato uno spettacolo meraviglioso e me lo sono goduto fino in fondo come fossi al cinema”. Ecco, quel film è finito. I titoli di coda li ha scritti la coppia Donzelli-Delmastro. Da tre che erano, le opposizioni si sono ridotte ad ...