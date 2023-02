Perché bisogna essere femministi

Leggi su iodonna

(Di domenica 5 febbraio 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Mia madre, benché laureata, non ha mai potuto lavorare. Una questione d’onore per il marito, ovvero mio papà, che non voleva rinunciare al ruolo di maschio alfa unico procacciatore di cibo per la famiglia. E lei ha accettato il suo destino come molte altre casalinghe, in questo caso più malinconica che disperata. Mia madre non ha mai provato l’inebriante sensazione di guadagnare dei soldi suoi e più tardi nella vita, quando è stata costretta ad attraversare inaspettati marosi, ha fatto fatica a inserirsi nel mondo del lavoro. È una vecchia storia di dipendenza economica e di conseguenza psicologica che ha funestato intere generazioni di donne relegandole in ruoli di sottomissione in famiglia e nella società. “Le signore non parlano di soldi” di Azzurra Rinaldi (Fabbri). Leggi ...