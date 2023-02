Paulo Dybala sostituito contro l’Empoli | le sue condizioni

Leggi su 11contro11

(Di domenica 5 febbraio 2023) La vittoria per 2-0 della Roma sulallontana almeno per questi giorni il mal di pancia dei tifosi che ha caratterizzato questo periodo. Le critiche a Mourinho e ai giocatori dopo l’eliminazione in Coppa Italia e sul contorno la vicenda Zaniolo, non hanno contribuito alla serenità della squadra. Nonostante questo, i giallorossi grazie alla vittoria di ieri raggiungono il secondo posto in classifica agganciando momentaneamente l’Inter a 40 punti in classifica. Destano preoccupazione però ledi, uscito al minuto 70 dopo un’ottima prestazione condita da 2 assist per i gol di Ibanez e Abraham.: cosa trapela Ledi...