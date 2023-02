Parma-Genoa domenica 05 febbraio 2023 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di domenica 5 febbraio 2023) Dopo la sfortunata sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter, ilha fatto solo tre punti nelle successive tre partite di Serie B e questo gli ha momentaneamente fatto perdere la zona playoff, che a questo punto è il vero traguardo stagionale per gli emiliani. Anche ilè stato eliminato dalla Coppa Italia dopo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo, le formazioni ufficiali.(4 - 3 - 3): Buffon; Delprato, Balogh, Osorio, Ansaldi; Estevez, Bernabé, Vazquez; Zanimacchia, Benedyzczak, Mihaila.(3 - 4 - 2 - 1): Martinez; ...Classifica del girone A Primavera 241; Spal 38;, Monza 35; Venezia 30; Como 26;Cremonese 24; Albinoleffe 23; Vicenza 22; Brescia 20; Feralpisalò 19; Padova 15; Cittadella 14; ...

Parma-Genoa, probabili formazioni: possibile ritorno della coppia Gudmundsson-Aramu - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net

Serie B, Parma-Genoa: Gilardino torna al Tardini, in quota il tecnico rossoblu cerca il colpo dell'ex Calciomercato.com

Parma-Genoa, formazioni ufficiali: torna Buffon tra i pali. Novità Zanimacchia TUTTO mercato WEB

Parma-Genoa: tutte le indicazioni per i tifosi rossoblù - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net

Al Tardini oltre 4 mila tifosi del Genoa Gazzetta di Parma

Forfait dell’ultimo minuto per Bani: al suo posto c’è Matturro. In avanti Coda-Aramu. Pecchia manda in campo Zanimacchia e Benedyczak ...Serie B 2022/2023, 23a giornata. Le ultime notizie sulla partita Parma-Genoa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.