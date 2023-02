Parma-Genoa domenica 05 febbraio 2023 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 5 febbraio 2023) Dopo la sfortunata sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter, ilha fatto solo tre punti nelle successive tre partite di Serie B e questo gli ha momentaneamente fatto perdere la zona playoff, che a questo punto è il vero traguardo stagionale per gli emiliani. Anche ilè stato eliminato dalla Coppa Italia dopo InfoBetting: Scommesse Sportive e

... 9) LA SPEZIA (Asl 5): 17 Non […] Navigazione articoli Genova, entrate in funzione 30 nuove telecamere per la sicurezza Calcio, trasferta emiliana per il: al 'Tardini' contro il...Gilardino I PRECEDENTI Vittorie: 10 (ultima 1 - 0 nell'ottobre 2019, 5 - 1) Pareggi : 10 Vittorie: 3 (ultima nel marzo 2021, 1 - 2) Informazioni sull'autore del post ...

Parma-Genoa, probabili formazioni: possibile ritorno della coppia Gudmundsson-Aramu - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net

Serie B, Parma-Genoa: Gilardino torna al Tardini, in quota il tecnico rossoblu cerca il colpo dell'ex Calciomercato.com

Diretta Parma-Genoa ore 16.15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport

Al Tardini oltre 4 mila tifosi del Genoa Gazzetta di Parma

Parma-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla ItaSportPress

L’ex gialloblu Gilardino presenta la gara del suo Genoa al Tardini contro il Parma. “Sappiamo che per il Parma è un momento delicato, soprattutto dopo l’ultima partita persa e sappiamo che c’è un clim ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...