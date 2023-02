Papa in Sud Sudan | vorrei lasciarvi le parole speranza e pace

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ilsaluta il Sude afferma di volere lasciare due. "è la parola chelasciare a ciascuno di voi, come un dono da condividere, come un seme che porti ...

... possiamo offrire un contributo decisivo per cambiare la storia", ha detto il Papa incoraggiando i sudanesi. "Dinanzi a tante ferite - ha affermato nel corso dell'omelia - alle violenze che ...

Nella puntata di oggi, A Sua Immagine (RaiUno 10,30) continua a raccontare la visita di Papa Francesco nella Repubblica democratica del Congo e nel Sud Sudan.Città del Vaticano, 5 feb.(Adnkronos) – In più di 70mila per la messa del Papa al Mausoleo di Giuba. Lo hanno fatto sapere le autorità locali. Tantissime persone hanno raggiunto le aree circostanti il ...