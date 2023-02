Papa Francesco “Deponiamo le armi dell’odio e della vendetta”

(Di domenica 5 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “leper imbracciare la preghiera e la carità; superiamo quelle antipatie e avversioni che, nel tempo, sono diventate croniche e rischiano di contrapporre le tribù e le etnie; impariamo a mettere sulle ferite il sale del perdono, che brucia ma guarisce”. Cosìnell’omeliamessa celebrata al Mausoleo “John Garang” di Giuba, dove sono presenti oltre 100 mila persone, secondo quanto riferiscono le autorità locali.“E, anche se il cuore sanguina per i torti ricevuti – sottolinea il Santo padre -, rinunciamo una volta per tutte a rispondere al male con il male, e staremo bene dentro; accogliamoci e amiamoci con sincerità e generosità, come fa Dio con noi. Custodiamo il bene che ...

Cosìnell'omelia della messa celebrata al Mausoleo "John Garang" di Giuba, dove sono presenti oltre 100 mila persone, secondo quanto riferiscono le autorità locali. "E, anche se il ...di Silvana Ramos Su vari media cattolici e non, le dichiarazioni diin un'intervista all' Associated Press hanno suscitato controversie. Il Pontefice ha affrontato vari temi importanti, tra cui la criminalizzazione dell'omosessualità. Un tema sensibile, ...

Bambino Gesù, Enoc lascia: «Servono forze nuove per aprire la futura sede» ilmessaggero.it

Bambin Gesù, lascia la presidente Enoc "Ne ho parlato con Papa Francesco Spazio alla nuova governance" QUOTIDIANO NAZIONALE

Via le mani dall’Africa, il messaggio di papa Francesco è chiaro - Pierre Haski Internazionale

A Papa Francesco che l'aveva scelta quasi otto anni fa, Mariella Enoc ha comunicato la sua decisione sabato scorso. Prima che il Santo Padre partisse per la sua missione in Africa. Ieri ..."Ogni croce si trasformerà in risurrezione, ogni tristezza in speranza, ogni lamento in danza". Sono le parole di Papa Francesco pronunciate ...