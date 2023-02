Papa Francesco conclude la visita in Sud Sudan | Deponiamo le armi dell' odio

(Di domenica 5 febbraio 2023) AGI - Essere "il salea terra" per "cambiare la storia" del Sud. È l'esortazione dinell'omeliaa messa al celebrata al Mausoleo "John Garang" di Giuba. "Oggi vorrei ringraziarvi perché siete salea terra in questo Paese - ha detto il Pontefice -. Dinanzi a tante ferite, alle violenze che alimentano il veleno, all'iniquità che provoca miseria e povertà, potrebbe sembrarvi di essere piccoli e impotenti. Ma, quando vi assale la tentazione di sentirvi inadeguati, provate a guardare al sale e ai suoi granelli minuscoli: è un piccolo ingrediente e, una volta messo sopra un piatto, scompare, si scioglie, però è proprio così che dà sapore a tutto il contenuto". "Così, noi cristiani, pur essendo fragili e piccoli, ...

"Ogni croce si trasformerà in risurrezione, ogni tristezza in speranza, ogni lamento in danza". Sono le parole dipronunciate durante l'Omelia per la messa che sta presiedendo al Mausoleo "John Garang" a Giuba. "Vengo a voi a proclamarvi Lui, a confermarvi in Lui, perché l'annuncio di Cristo è ...... le persone che frequentiamo, le attività che portiamo avanti", ha inoltre ammonito ilnel ... Quindi,incoraggia la popolazione: "Vi auguro di essere sale che si sparge e si scioglie con ...

Nella puntata di oggi, A Sua Immagine (RaiUno 10,30) continua a raccontare la visita di Papa Francesco nella Repubblica democratica del Congo e nel Sud Sudan.ROMA (ITALPRESS) – “Deponiamo le armi dell’odio e della vendetta per imbracciare la preghiera e la carità; superiamo quelle ...