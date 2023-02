Papa Francesco | Benedetto XVI strumentalizzato da gente senza etica | non di Chiesa ma di partito

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 5 febbraio 2023) La morte diXVI “è stata strumentalizzata dadi, non di”,”. Sono le parole delsul volo di ritorno dal Sud Sudan. E sembrano prendere di mira ancora una volta mons. Georg Ganswein, già segretario particolare delemerito. “Vorrei dire che ho potuto parlare di tutto con. Lui sempre era al mio fianco – continua– appoggiandomi, e se aveva qualche difficoltà, me la diceva e parlavamo. Non c’erano problemi”. Bergoglio racconta come si comportava Ratzinger di fronte al tema delle unioni gay Bergoglio fa esempi concreti: “Una volta che io ho parlato del matrimonio delle persone ...