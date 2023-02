Paola Egonu e le accuse di razzismo | il sindaco di Cittadella | “Tutto falso”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 5 febbraio 2023) A pochi giorni di distanza dall’inizio del Festival di Sanremo 2023,, che sarà una delle co-conduttrici al fianco di Amadeus, ha espresso ancora una volta quanto la sua infanzia sia stata dale dalle discriminazioni subite anche a scuola. “So già che se mio figlio sarà di pelle nera, vivrebbelo schifo che ho vissuto io. Se dovesse essere di pelle mista, peggio ancora: lo faranno sentire troppo nero per i bianchi e troppo bianco per i neri. Vale la pena far nascere un bambino e condannarlo all’infelicità” – ha detto in un’intervista a Vanity Fair. Alle sue parole ora ha voluto rispondere Luca Pierobon, ildi, il paese veneto dove lei è cresciuta, che ci tiene a respingere tutte le. “...