Paola Egonu e i nostri muri

(Di domenica 5 febbraio 2023) Dopo l’intervista a Vanity Fair la campionessa di pallavolo ha subìto attacchi di ogni genere. Un’attivista ci spiega perché succede e come fare perché non succeda piu

è una grande campionessa e mi complimento con lei - spiega - . Non entro nel merito di quanto ha raccontato nell'intervista, non mi va però che per l'ennesima volta il nome di Cittadella ...affiancherà Amadeus in una delle serate del Festival di Sanremo, una delle più forti pallavoliste parla di razzismo "So già che, se mio figlio sarà di pelle nera, vivrà tutto ...

Paola Egonu ha veramente rotto le balle Nicola Porro

Paola Egonu "Ha rotto le ba...", Nicola Porro a valanga sulla pallavolista Il Tempo

Accuse di razzismo di Paola Egonu, la rabbia del sindaco di Cittadella: «Falso, venga a fare un giro tra la ge ilgazzettino.it

"Come fate a dormire sereni". Paola Egonu attacca la Meloni e il governo ilGiornale.it

Paola Egonu: Se mio figlio fosse nero sarebbe condannato all'infelicità, non so se ne vale la pena Fanpage.it

A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, Gianluca Grignani si racconta in un'intervista. Il 73esimo Festival di Sanremo è alle porte. Da martedì 7 a sabato 11 febbraio potremo accomodarci s ...«Fare un bambino Se facessi un figlio nero rivivrebbe lo schifo che ho vissuto io»: in queste parole di Paola Egonu, fortissima pallavolista della Nazionale azzurra, ...