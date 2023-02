Pallone spia | gli Usa lo fanno abbattere La Cina attacca

(Di domenica 5 febbraio 2023) Gli Usa hanno abbattuto ilcinese. Dopo l'annuncio da parte di Joe Biden che se ne sarebbe preso 'cura', l'aerostato e' stato distrutto sull'oceano Atlantico per ordine del presidente ...

Gli Usa hanno abbattuto ilcinese. Dopo l'annuncio da parte di Joe Biden che se ne sarebbe preso 'cura', l'aerostato e' stato distrutto sull'oceano Atlantico per ordine del presidente che ha seguito l'operazione ...Lo si legge in una nota di protesta del ministero della Difesa cinese, sull'abbattimento delaerostatico -- in base alle analisi del Pentagono - intercettato sui cieli Usa e abbattuto ...

Gli Stati Uniti hanno abbattuto il pallone aerostatico – spia ed in una nota di protesta del ministero della Difesa cinese si legge: “Gli Stati Uniti hanno usato la forza per attaccare il nostro dirig ...La Cina ha minacciato “ulteriori azioni in risposta” dopo che nelle scorse ore un caccia americano ha abbattuto un presunto pallone spia al largo della costa orientale degli Stati Uniti. L’enorme pall ...