Pallone spia cinese abbattuto dagli Usa L’ira di Pechino | “Reazione eccessiva”

(Di domenica 5 febbraio 2023) Washington – La Cina critica la “chiara” degli Stati Uniti per l’abbattimento, ordinato dal presidente Biden, delmentre sorvolava l’Oceano Atlantico. Lo afferma il ministero degli Affari Esteriche ha espresso il suo “fermo malcontento” per quella che ritiene essere una “chiaramente esagerata” da parte degli Stati Uniti e si riserva inoltre di dare la “necessaria risposta”. Inoltre, ha ribadito di aver ripetutamente informato la parte statunitense che il dispositivo era “di natura civile ed è entrato negli Stati Uniti per causa di forza maggiore, che è stata una situazione puramente accidentale”. Gli Stati Uniti hannoilal largo delle coste ...

Lo si legge in una nota di protesta del ministero della Difesa cinese, sull'abbattimento delaerostatico -- in base alle analisi del Pentagono - intercettato sui cieli Usa e abbattuto ...Ilcinese è stato abbattuto sull' Oceano Atlantico . I resti saranno portati in un laboratorio dell'Fbi a Quantico , in Virginia, per essere analizzati dagli esperti delle agenzie di ...

Gli Stati Uniti "hanno usato la forza per attaccare il nostro dirigibile civile senza pilota, il che è un'ovvia reazione eccessiva". (ANSA)