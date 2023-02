Pallone spia cinese abbattuto da Biden Ira di Pechino | Reagiremo

I resti delcinese saranno portati in un laboratorio dell'Fbi a Quantico, in Virginia, per essere analizzati dagli esperti delle agenzie di intelligence americane, secondo fonti vicine al dossier. ...Finisce sull'Atlantico, al largo delle coste della Carolina, il volo del '' cinese sui cieli degli Stati Uniti. 'Ce ne prenderemo cura', aveva annunciato a inizio giornata il presidente americano Joe Biden e poche ore dopo, una volta appurato che le condizioni ...

Alla fine Biden ha ordinato di abbattere sull'Atlantico il pallone spia cinese che da giorni sorvolava gli Stati Uniti continentali.Gli Stati Uniti hanno abbattuto il pallone spia che da giorni stava sorvolando il Paese. L'operazione è stata conclusa con successo, ...