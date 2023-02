Pallamano femminile | Erice vince la Coppa Italia 2023! Brixen sconfitta 33-29

(Di domenica 5 febbraio 2023) Una giornata a dir poco storica per lana.ha infatti vinto per la prima volta la2023, sconfiggendo all’RDS Stadium di Rimini la corazzatacon il punteggio finale di 33-29. Un risultato semplicemente sensazionale per le siciliane che hanno completato un vero e proprio capolavoro in questi giorni prima eliminando la temibilissima Jomi Salerno e poi sconfiggendo le Campionesse d’in carica nella Finalissima. Un match affrontato a viso apertissimo quella di, abile a prendere il largo con cinismo e strategia nelle battute finali della prima frazione, chiusa con ben quattro reti di vantaggio sul 16-12, tenendo botta magistralmente anche nei primi 14? della ripresa portandosi ...

Trionfo dell'Handball Erice in Coppa Italia. Battuta la Brixen Sudtirol 33 a 29. L'Handball Erice scrive un'importante pagina della storia sportiva ...