Pakistan | morto a 79 anni ex presidente Pervez Musharraf

Pervez Musharraf, ex presidente generale (in pensione), domenica è morto in un ospedale di Dubai, ha riferito Geo News. Aveva 79 anni.

Pervez Musharraf, ex presidente generale (in pensione), domenica è morto in un ospedale di Dubai, ha riferito Geo News. Aveva 79 anni. Musharraf era stato sottoposto a cure per un ...Morto dopo una lunga malattia l'ex presidente del Pakistan Pervez Musharraf, aveva 79 anni. Lo ha reso noto l'esercito. Gli alti capi militari «esprimono sentite condoglianze per la triste scomparsa d ...