Pagelle Torino-Udinese | TOP e FLOP del match

(Di domenica 5 febbraio 2023) I top ee i voti ai protagonisti delvalido per la 21ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti deltra Spezia e Napoli, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Top: Ricci, Silvestri: Beto, Sanabria VOTI: A fine partita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...00 Perugia - Piacenza 3 - 1 20:30 Modena - Emma Villas 3 - 1 CALCIO - SERIE A 12:30 Spezia - Napoli 0 - 3 15:00- Udinese 0 - 0 18:00 Fiorentina - Bologna 20:45 Inter - Milan CALCIO - PREMIER ......) 18.00 Roma - Empoli (- tabellino ) 20.45 Sassuolo - Atalanta (- tabellino ) Domenica 5 febbraio 12.30 Spezia - Napoli (- tabellino ) 15.00- Udinese (- ...

Primavera 1, Empoli-Torino: le pagelle degli azzurri Mondoprimavera

Coppa Italia - Le pagelle di Fiorentina-Torino 2-1: Jovic rinasce ... Eurosport IT

Fiorentina-Torino 2-1, le pagelle: finalmente Jovic. Per Ilic non è l'esordio sperato TUTTO mercato WEB

Le pagelle di Fiorentina-Torino: Ilic stecca la prima, Karamoh lampo nel finale Toro.it

Serie A - Le pagelle di Empoli-Torino 2-2: Marin brilla, male Vlasic Eurosport IT

Meret 6 - Giornata tranquilla in cui non viene praticamente sollecitato se non su qualche tiro telefonato dalla distanza. Qualche uscita e poco altro. Di Lorenzo 6,5 - Gioca più palloni di tutti, sopr ...Fantacalcio pagelle 21° giornata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...