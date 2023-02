Osimhen nella storia del Napoli | ha eguagliato tre grandi centravanti del passato

Leggi su anteprima24

(Di domenica 5 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono numeri impressionanti quelli di Victor. Numeri che crescono sempre di più, come i centimetri da terra (almeno 250) che gli sono serviti per saltare più in alto di Dragowski per realizzare, di testa, il gol del raddoppio in Spezia-. Con la doppietta realizzata allo stadio “Picco”, l’attaccante nigeriano è salito a quota 16 gol sul trono della classifica cannonieri in Serie A.è il quartodelladela raggiungere almeno 15 reti nelle prime 21 giornate di campionato. Prima di lui altri nomi illustri dellaazzurra, come Luis Vinicio (nel 1955-56), Edinson Cavani (nel 2012-2013) e Gonzalo Higuain (2015-2016). Per il nigeriano sono 5 reti consecutive nelle ultime 5 partite, tutte vinte ...