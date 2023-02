Osimhen colpisce una ragazza e sale nella curva per chiederle scusa VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 febbraio 2023) Bellissimo gesto di Victor, che nel pre-partita di Spezia-Napoli ha lasciato il campo di gioco per saliredei padroni di casa per chiederead unache era stata inavvertitamente colpita da un pallone calciato nel riscaldamento. L’attaccante del Napoli si è confermato fuoriclasse in campo e fuori con l’abbraccio con cui ha salutato launacon un tiro edello #Spezia per#SpeziaNapoli #DAZN pic.twitter.com/73EiskwUEE — DAZN Italia (@DAZN IT) February 5, 2023 L'articolo ilNapolista.