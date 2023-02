Olimpiadi 2026 | la staffetta di Libera contro rischio infiltrazioni della criminalità Dibattitti contro un saccheggio della montagna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) Unain sette tappe e in altrettante località che ospiteranno leinvernali Milano-Cortinapartirà il 7 febbraio da Verona. È promossa dall’associazione, che si battela mafia, e da alcune associazioni ambientaliste, come Cipra Italia, Italia Nostra, Legambiente, Mountain Wilderness e WWF. L’iniziativa vuole innanzitutto sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto aldiorganizzata nei grandi affari e nei lavori che sono in corso per preparare le infrastrutture, l’ospitalità e l’accessibilità ai luoghi delleMilano-Cortina. In secondo luogo gli incontri e i dibattiti ...