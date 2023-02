Nuova partnership Ascoli Calcio – Net World Sports

Leggi su seriea24

(Di domenica 5 febbraio 2023) Netdiventa fornitore ufficiale di attrezzature da allenamento dell’. Netcon sede in Galles, a Wrexham, è leader mondiale in produzione e design di attrezzature sportive di altissima qualità e per qualsivoglia disciplina. Oltre 10.000 prodotti, per una moltitudine di sport, sono custoditi all’interno di un grande magazzino di 38.000 metri quadrati. Becky Brown, Marketing Executive presso Netafferma: “Siamo felici di annunciare lacollaborazione con1898 FC per il resto della stagione 2022/23. È entusiasmante avere un altro club italiano a bordo e siamo certi che le nostre attrezzature daFORZA di alta ...