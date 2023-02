Novena a Nostra Signora di Lourdes per chiedere una grazia – quarto giorno

(Di domenica 5 febbraio 2023) L’11 febbraio ricorre l’anniversario dell’apparizione della Madonna aalla veggente Bernadette Soubirous. Preghiamo insieme per tutte le nostre intenzioni e per il dono della pace, oggi così minacciata. Affinché la Vergine Maria ci custodisca e ci preservi dal male della guerra, che nasce prima di tutto nei nostri cuori. In un contesto come quello L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Oltre ai riti liturgici che si svolgono in Cattedrale apertisi il 29 gennaio scorso con la, ... Quella città oggi è lacasa comune, il primo luogo dove siamo chiamati a vivere da fratelli. ...E' il modo più bello per ravvivare ladevozione al nostro Santo Patrono e chiedere a Lui di intercedere per il bene e il benessere dellacittà e delle nostre famiglie. " La...

