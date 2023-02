Nosotti | «Inter determinante in un ruolo Darmian vero jolly»

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 febbraio 2023) Mentre si continua ad attendere con grande ansia il derby di questa sera trae Milan, proseguono le analisi in vista della partita. Tra queste anche quella di Marco, che a Sky Sport ha spiegato i punti di forza della squadra nerazzurra– Marcoha parlato dei punti di forza dell’in vista del derby di questa sera contro il Milan: «Sulle fasce ha deglipreti determinanti, costringerà il Milan a uscire e a cercare di fare tanti recuperi offensivi. Quandoarrivò dal Parma non era un tappabuchi soltanto, a me piacque subito. È un uomo di grande versatilità, può giocare a 3, a 4, può fare anche il quinto. Penso proprio che le fasce siano il motivo di lettura di questa ...