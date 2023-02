Non solo Tulsa King | per Sylvester Stallone anche un reality show in stile Kardashian su Paramount+

(Di domenica 5 febbraio 2023)è l’uomo di punta per. Dopo lo straordinario successo di, che visti i numeri è stato già rinnovato per la seconda stagione, l’iconico volto di Rocky e Rambo sarà il protagonista di unnellodi Keeping Up With thes e The Osbournes. MTV Entertainment Studios e lo streamer manderanno in onda The Family, una docu-serie di otto episodi che seguirà la vita quotidiana della famiglia del divo americano, sua moglie Jennifer Flavin, e le loro figlie Sophia, Sistine e Scarlet. Lo spettacolo, che sarà presentato in anteprima suin primavera, è il secondo progetto di...

Rinnovoè mai stato un problema, ho ancora un anno e mezzo di contratto, abbiamo tempo per parlarne '. OTTOBRE - DICEMBRE: UNGOL IN CAMPIONATO, MEGLIO IN EUROPA Zaniolo, nella prima parte ...Nelle prossime ore potrebbe aprire una partenza in prestito, soluzione che però la Romacontempla. Il club giallorosso è fermo nella sua posizione: per Nicolò prenderà in considerazione...

Sassuolo-Atalanta, le pagelle: Laurienté, non solo gol, da 7. Lookman non c'è: 5 La Gazzetta dello Sport

In piazza per colpa di Alfredo, anarchici e non solo Il Manifesto

ChatGPT, non solo conversazioni: la battaglia dell'intelligenza artificiale Corriere della Sera

Toro, non solo rinforzi: cosa ha chiesto Juric alla società Tuttosport

"Promuovere un’educazione alimentare responsabile Occasione di crescita non solo per le nuove generazioni" LA NAZIONE

Il Napoli di Spalletti continua a vincere. Non solo i risultati perchè grazie al gioco il club campano continua a macinare record.L’ex stella Nba spagnola, che ha da poco iniziato a giocare dopo il ritiro, si sta mettendo in luce nel pro am californiano, facendo meglio anche dell’attaccante gallese in una terza giornata terminat ...