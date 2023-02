Non solo Ibra Dai gol ai ciak | i migliori 5 calciatori prestati al cinema

Leggi su movieplayer

(Di domenica 5 febbraio 2023) Zlatanhimovi? èl'ultimo deidivenuti (anche) attori: da Éric Cantona a David Beckham la lista è lunga, e alcuni hanno felicemente avviato una seconda carriera. Ecco i nostri preferiti... Sono bastate poche scene - e una battaglia tra le fiamme - a Zlatanhimovi? per mettere le cose in chiaro. Già perché il calciatore svedese, oltre che in campo, lascia il segno anche al. O almeno ci prova, dato che il suo Caius Antivirus (un nome che è tutto un programma...), legionario romano, si fa male (anzi, si infortuna) mentre affronta l'esercito cinese in una spassosa sequenza di Asterix & Obelix - Il Regno di Mezzo, diretto da Guillaume Canet e ovviamente tratto dal fumetto capolavoro di Goscinny e Uderzo. Ma, vera e propria star dentro e …