Non è l’Arena | ospiti e anticipazioni della puntata di oggi | 5 febbraio 2023

Leggi su tpi

(Di domenica 5 febbraio 2023) Questa sera, domenica 5, su La7 va in onda una nuovadi Non è, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono lee glidi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Continua l’approfondimento di Massimo Giletti sui retroscena legati all’arresto del boss Matteo Messina Denaro. Dopo la “profezia” e le parole di avvertimento pronunciate nei nostri studi, Salvatore Baiardo torna in studio, annunciando importanti rivelazioni. Con lui sarà presente Antonio Ingroia, l’ex magistrato che è stato uno dei PM nel processo sulla trattativa Stato-mafia, per un confronto esclusivo che potrebbe far emergere nuovi interrogativi e nuove ...