“Noi docenti del Sud o emigri o resti precario | non è una scelta libera Stipendi differenziati per incentivare l’emigrazione” I social si scatenano

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 5 febbraio 2023) Lontano da casa e dalla famiglia, a 1.500 chilometri per insegnare:si dividono sulla storia del giovane insegnante che va a Nord per fare “gavetta”, prendere supplenze e punteggio. Tutto normale, secondo alcuni, “io sono emigrata a 14mila chilometri. Nulla di straordinario, lo abbiamo fatto tutti”. “Perché bisogna per forza soffrire? Siete masochisti”. L'articolo .