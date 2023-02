(Di domenica 5 febbraio 2023) Prosegue la querelle traed i Brooklyn. Il playmaker della franchigia newyorkese, infatti, dopo aver chiesto lanei giorni scorsi, rimane un notevole problema per la dirigenza. Cosa fare a questo punto con il classe 1992? Cedere al “ricatto” e lasciarlo partire, gettando alle ortiche ogni speranza di titolo o, comunque, di bel cammino ai Play-offs 2023, oppure tenere duro e provare a ricomporre i cocci? Il nativo di Melbourne, secondo quanto riportato da ESPN, ha sparato alto in fatto di richieste per il rinnovo. 200 milioni di dollari, non uno di più, non uno di meno, per mettere nero su bianco in quello che sarà il suo ultimo grande contratto della carriera. A quanto pare iavrebbero risposto “picche” confermando di non voler mettere così tanto sul piatto per un giocatore ...

Il futuro prossimo diIrving non sarà con la canotta dei Brooklyn Nets . Dopo la richiesta ufficiale di trade da ... "Non gli ho fatto quella domanda, so come funzionano le cose in, ma io ho ...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti mercatoTutte le possibili nuove squadre perIrving Il n°11 dei Brooklyn Nets, non soddisfatto dell'offerta di rinnovo ricevuta, ha ...

Mercato NBA: Kyrie Irving, dove andrà a giocare Tutte le possibili destinazioni Sky Sport

Mercato NBA, Kyrie Irving chiede la cessione dai Brooklyn Nets Sky Sport

NBA, Kyrie Irving sempre più separato in casa ai Nets. Derby Lakers-Clippers per la trade OA Sport

Mercato NBA, Kyrie Irving ai Lakers La replica di LeBron James: "Duh" Sky Sport

Mercato NBA, anche i Los Angeles Clippers pensano a Kyrie Irving NbaReligion

L'agente di Kyrie Irving aveva contattato i Nets per una proroga del contratto la scorsa settimana. In risposta, Brooklyn gli ha offerto un accordo che includeva ...Altra gara emozionante nella notte NBA, in Nets-Wizards Vaughn scuote i suoi che grazie ad un Cam Thomas da 44 punti vincono in rimonta ...