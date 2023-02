(Di domenica 5 febbraio 2023) Prosegue la stagione quanto mai complicata per i. La squadra della Baia, infatti, è di nuovo con ilper colpa delle condizioni fisiche di. Il fuoriclasse dei californiani, infatti, è uscito anzitempo dal match di questa notte contro i Dallas Mavericks, vinto alla fine, ma a quale prezzo? Il re delle triple stava difendendo contro McKinley Wright IV, ma è stato colpito aldallo stesso giocatore dei Mavs, con conseguente torsione innaturale dell’arto, che lo ha portato a zoppicare fino alla panchina. Bandiera bianca immediata e esami eseguiti già dentro il Chase Center per capire l’entità del danno. La radiografia ha escluso fratture, ma solamente la risonanza magnetica che effettuerà nelle ...

Un fastidio generico, unfisico necessario affinché Kyrie Irving potesse restare fuori in un momento così delicato ... FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti mercatoTutte le ...C'è un nuovo grossoin casa Golden State Warriors. Come se una stagione da 50% di record da campioni in carica ...c'è un certo livello di preoccupazione ' ha detto il coach campione. '...

NBA, infortunio Steph Curry: problema al ginocchio dopo uno scontro di gioco Sky Sport

NBA, infortunio al ginocchio per Stephen Curry: Golden State trema NbaReligion

LeBron James, manca davvero poco: è tutto vero, tifosi in estasi Newsby

NBA, il problema al ginocchio di Steph Curry tiene i Golden State Warriors con il fiato sospeso OA Sport

NBA, Kyrie Irving non gioca, fischi dal pubblico Nets: chiede rinnovo da 198 milioni Sky Sport

Un momento davvero sfortunato per il vincitore di 4 titoli della NBA che, non più tardi di due giorni fa, si era procurato un duro colpo alla stessa articolazione nel match contro i Denver Nuggets.NBA, infortunio Luka Doncic: Dallas in ansia, ecco che cosa sta accadendo al big del basket americano. I tempi di recupero ...