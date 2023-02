Napoli | Spalletti | ' Mai vista una cosa del genere | incredibile'

Ilnon hai mai raggiunto i quarti di finale nella sua storia ma, in attesa di sfida l'Eintracht,va oltre perché sa che questa squadra non vuole porsi ...Commenta per primo Luciano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro lo Spezia : 'Oggi la squadra ha evidenziato maturità in una partita su un campo così, su questo terreno e di ...

Il Napoli di Spalletti non è una macchina da guerra, eliminate questa parola AreaNapoli.it

Prima mossa di Spalletti: subito Politano e rigore per il Napoli! Tutto Napoli

"Il Napoli non meritava", Spalletti in conferenza risponde anche a Pioli e Mourinho Tutto Napoli

Tuttosport - Spalletti non dorme la notte per decidere una comunicazione da dare al gruppo Napoli CalcioNapoli24

24 gol in due, una cifra pazzesca su cui il Napoli sta costruendo il suo destino ... assist al compagno azzurro - ed entrambi capaci di spingere la squadra di Luciano Spalletti in cima alla classifica ...Il tecnico dopo il 3-0 a La Spezia: "L'assist Victor ricambierà presto. Il rigorista è Kvara, ho deciso io. Hamsik ha tagliato la cresta per lo scudetto No, perché era inguardabile" ...