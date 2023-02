Napoli | parcheggiatori più cari | un «extra» per la foto turistica

Dieci euro per gli scooter e 20 per le auto sportive, più un extra per chi vuole scattare una foto panoramica del golfo. È il tariffario deiabusi vi che, a, monopolizzano le aree di sosta nelle zone della movida: da Chiaia a Posillipo, da Fuorigrotta a Bagnoli. Ieri sera, i carabinieri hanno stanato e identificato 16 ...Quattro idenunciati a Posillipo, tutti in via Petrarca. Uno di questi applicava una tariffa extra quando oltre a cercare parcheggio, i turisti chiedevano di scattare loro una foto con ...

Il tariffario dei parcheggiatori abusivi prevede fino a 20 euro per le auto in sosta nelle zone della movida. Anche di più, invece, per i turisti che vogliono scattare una foto panoramica ...Denunciato un parcheggiatore abusivo: oltre al posto auto, offriva ai turisti uno scatto con il Vesuvio sullo sfondo ...