Napoli | Borrelli Avs | “Vandali in azione a piazza Mercato”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 5 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Le bellissime sfingi della fontana del Seguro insono statezzate da ragazzini. I rampolli della malahanno preso d’assalto la struttura con bombolette spray, imbrattandola dappertutto. Solo pochi anni fa era stata restaurata, e ora, per il divertimento di qualche imbecille, siamo punto e da capo”. E’ quanto denuncia Francesco Emilio, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra. “Abbiamo avvisato Comune e Sovrintendenza della questione – spiega– chiedendo che si attivino per rimettere a nuovo un pezzo di storia della città. E’ chiaro che in certe zone e per certi monumenti serve maggiore sicurezza, dispositivi come telecamere o recinti di protezione per evitare ...