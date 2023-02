(Di domenica 5 febbraio 2023) In via Petrarca un uomo prefetendeva dai turisti il pagamento peril golfo e il vulcano, nei quartieri della movida falsi posteggiatori estorcono denaro anche per posteggiare sui ...

In via Petrarca un uomo prefetendeva dai turisti il pagamento per fotografare il golfo e il vulcano, nei quartieri della movida falsi posteggiatori estorcono denaro anche per posteggiare sui ...Sedici parcheggiatorisono stati denunciati dai carabinieri durante i controlli del sabato sera sulla movida. Dieci quelli identificati nel quartiere Bagnoli. In circa 200 metri di strada, davanti ai locali di ...

Napoli abusivi: 1 euro per fotografare il Vesuvio, 20 euro per posto auto e 10 per moto QUOTIDIANO NAZIONALE

A Napoli parcheggiatori abusivi chiedono 20 euro a piacere e un ... Fanpage.it

Parcheggiatori abusivi a Napoli, “pizzo” per la foto con panorama e 20 euro per sostare con un’auto sportiva Corriere del Mezzogiorno

Napoli, controlli in zona "movida": denunce ed allontanamento per 4 ... Il Meridiano News

Palazzo Moscati, sgomberati cinque immobili a Napoli: uno degli abusivi minaccia il suicidio ilmattino.it

In via Petrarca un uomo prefetendeva dai turisti il pagamento per fotografare il golfo e il vulcano, nei quartieri della movida falsi posteggiatori estorcono denaro anche per posteggiare sui marciapie ...Serata difficile per ben 16 parcheggiatori abusivi nell’area occidentale della città. I carabinieri delle compagnie ...