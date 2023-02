Napoli | 56 punti dopo 21 giornate | nel 2013 2014 la Juventus con gli stessi numeri chiuse con 102

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ilbatte 3-0 lo Spezia e sale a 56in classifica21. La squadra di Spalletti sta dominando il campionato e ha accumulato 16di vantaggio sull’Inter, prima delle inseguitrici che oggi alle 20:45 affronterà il Milan nel derby.che non ha ancora perso una partita in Serie A e ha glidelladi Conte della stagione, che poi si concluse con lo scudetto e il record dinella storia del campionato italiano con 102. Questosembra essere in grado di arrivare ai 100e potrebbe riuscire nell’impresa di migliorare il primato dei bianconeri. ...

"Faccio i complimenti a tutto il, è stata una partita importante e l'abbiamo affrontata nel modo giusto. Abbiamo conquistato altri 3, sono molto soddisfatto della mia doppietta. Adesso è importante prepararsi per la ...I tifosi del, per esempio, non penso siano contenti di vincere lo scudetto senza vedere la ... TUTTI IDEBOLI DELLA CONDANNA - 'Io dico che per condannare la Juventus a livello sportivo si ...

Spezia-Napoli 0-3, pagelle in pillole: Kvara e Osimhen top, Shomurodov flop Corriere dello Sport

Serie A: Spezia-Napoli 0-3 Agenzia ANSA

Formazioni Spezia-Napoli Goal.com

Media punti del Napoli da capogiro, migliore di quelle dei due scudetti Sport del Sud

Gazzetta- Spalletti vuole battere ancora i record dei Napoli ... GonfiaLaRete

Il Napoli ha battuto lo Spezia con il risultato di 0-3, ma prima della gara è successo un qualcosa che non capita spesso sui campi da gioco.Il tecnico dopo il 3-0 a La Spezia: "L'assist Victor ricambierà presto. Il rigorista è Kvara, ho deciso io. Hamsik ha tagliato la cresta per lo scudetto No, perché era inguardabile" ...