Mozione Schlein a Napoli | Corrado | “Stroncare i tentativi di inquinamento”

(Di domenica 5 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ci auguriamo che le Commissioni regionale e nazionale Pd stronchino senza tentennamenti iorganizzati di inquinare un percorso di partecipazione che deve essere libero e vero”. Lo chiede Nicola, coordinatore dellanella provincia di, intervenendo sulle polemiche legate al tesseramento in Campania. “Lo spettacolo indecente del tesseramento ‘gonfiato’ in Campania è la dimostrazione evidente della degenerazione politica, culturale e morale del Pd, concepito e praticato, come il partito degli eletti e degli amministratori. Un partito sempre meno presente nella società reale che organizza pacchetti di tessere ai quali non corrisponde militanza e passione politica: sono tessere senz’anima e senza cuore. Nel ...

... una duplice veste di cui la parte integrale ha diverse estensioni: Parte da Noi di Elly, ...un bel lavoro molto utile per contaminare i vari aspetti di forma e contenuto di ciascuna, ...'In queste condizioni i congressi di circolo non possono celebrarsi', spiega il coordinatore campano della. Il fenomeno irregolare riguarda la Campania: a Sesso Aurunca sono stati ...

Pd, sospetti su tessere 'dopate' in Campania, mozione Schlein ... Adnkronos

Scandalo tessere Pd in Campania, già mille schede annullate. Mozione Schlein: “I congressi dei circoli non po… La Stampa

Caso tessere del Pd: "Da coordinamento Schlein parole inaccettabile e offensive" CasertaNews

Como, presentata la “mozione Schlein” in vista del Congresso Costituente del nuovo PD CiaoComo

A Foggia assemblea attivisti mozione Schlein Manfredonia News

Quello che emerge dai circoli, analizzato da Bidimedia, è un sostanziale testa a testa tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, con il governatore ...Sarà così una corsa a due con il gallurese Giuseppe Meloni, consigliere regionale come Comandini, per la guida del Partito Democratico Sardo. «Crediamo in un Partito Democratico che sia organizzato, m ...