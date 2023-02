MOVIOLA – Torino-Udinese | gol di Karamoh convalidato al Var | è oltre solo con la mano

Leggi su sportface

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ilsblocca la partita. Nel match contro l’, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Ivan Juric trovano la rete grazie ache apre il piattone e batte Silvestri. L’assistente però alza la bandierina e dunque il gol viene annullato per fuorigioco: al Var però Guida interviene perché il gol è buono, Prontera lo convalida. Rivedendo le immagini, con il fuorigioco semiautomatico, si nota comesiasolamente con la, parte del corpo che non vale ai fini del fuorigioco in quanto non si può segnare con la stessa. Dunque gol regolare, 1-0. SportFace.