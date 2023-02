(Di domenica 5 febbraio 2023)arbitraledelvalido per la 21ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 21ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Al Franchi, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Bologna: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Franchi,e Bologna si affrontano nel match valido per la 21° giornata di campionato di Serie A ...L'ultimo match diretto in A era stato- Torino 0 - 1. Roma - Empoli, i casi discussi. Non è stata una gara difficile per Dionisi, complici anche i due gol lampo che in 6' hanno portato la ...

La moviola di Fiorentina-Torino Corriere dello Sport

Moviola Fiorentina-Bologna: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Fiorentina-Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Calcio News 24

La moviola di Roma-Fiorentina: Ikoné braccio da rigore Corriere dello Sport

La Moviola: Doveri ok, senza cartellini. Regolare il gol di Jovic Fiorentina.it

Al Franchi, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Fiorentina e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi, Fiorentina e Bologna si affrontano nel ...Torino-Udinese, la moviola: tutti gli episodi arbitrali più importanti della partita valida per la ventunesima giornata E’ l’arbitro Prontera di Bologna a dirigere Torino-Udinese, partita valida per l ...