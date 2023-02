MotoGP | Fabio Quartararo | “Curioso di vedere il rapporto tra Bagnaia e Bastianini”

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023)si prepara in vista del Mondiale di2023. Il portacolori del team Yamaha Factory prenderà il via nella nuova annata con la chiara intenzione di rifarsi dopo un campionato 2022 iniziato alla grandissima, e concluso in maniera davvero grigia. Sembrava tutto apparecchiato per il secondo titolo consecutivo per il nativo di Nizza, ma la sua moto lo ha abbandonato, proprio nel momento in cui Francescoiniziava a volare, fino al suo primo successo della carriera. Per il francese sarà importante tornare ad avere una M1 competitiva, al cospetto di una Ducati che può schierare ben otto moto di primissimo livello che, come si è visto nella seconda parte del Mondiale 2022, possono davvero dominare la scena tra qualifiche e gara. Già, la scuderia di Borgo Panigale. Il team Factory presenterà ai ...