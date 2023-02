(Di domenica 5 febbraio 2023) Unaguida le prove a, in Malesia, che sono state caratterizzate dalla pioggia. Sulla pista malese è andata in scena la prima giornata dello, ovvero i test dellaGp ...

Il tre volte vincitore del Gp, Crutchlow, aveva a disposizione tre YZR - M1: duecon specifiche 2023, unacon specifiche 2022. Laha sfruttato anche le prestazioni dei piloti ...... Pol Espargarò è a un passo da concretizzare il proprio ritorno in pista con la KTM ,con la ... che manca dall'anno del suo esordio avvenuto con lanel 2014. Uno scopo che non è riuscito a ...

Moto: Yamaha la più veloce nello Shake-down a Sepang - Moto Agenzia ANSA

Moto: Yamaha la più veloce nello Shake-down a Sepang La Sicilia

Motociclismo, da Dozza una Yamaha R1 per gli allenamenti di Mattia Casadei: "Uno stimolo a migliorarmi sempre di più" RiminiToday

Honda XL750 Transalp: ecco il prezzo che fa tremare la Yamaha Ténéré 700 La Gazzetta dello Sport

Yamaha R GYTR Day, 4 febbraio da MotoShop Parma Moto.it

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Una Yamaha guida le prove a Sepang, in Malesia, che sono state caratterizzate dalla pioggia. Sulla pista malese è andata in scena la prima giornata dello shake-down, ovvero i t ...A Sepang è andata in scena la prima giornata dello Shakedown, ovvero i Test della MotoGP riservati esclusivamente ai collaudatori dei costruttori che prenderanno parte al prossimo Mondiale e agli esor ...