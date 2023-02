Morto l' ex presidente del Pakistan Musharraf | aveva 79 anni

dopo una lunga malattia l'exdel Pakistan Pervez Musharraf, aveva 79 anni. Fudal 2001 al 2008 e autore del colpo di Stato del 1999. L'expakistano èin un ospedale di Dubai dove era ricoverato. Musharraf era salito al potere con un colpo di Stato nel 1999 che rovesciò il governo di Nawaz Sharif. Nel 2008 si dimise per ...Pervez Musharraf , exgenerale (in pensione), domenica èin un ospedale di Dubai , ha riferito Geo News. Aveva 79 anni. Musharraf era stato sottoposto a cure per un disturbo presso un ospedale americano di ...

Pakistan, morto l'ex presidente Musharraf, aveva 79 anni Agenzia ANSA

Pakistan, morto a 79 anni l'ex presidente Pervez Musharraf la Repubblica

Morto a 79 anni l'ex presidente pakistano Musharraf, al potere con un colpo di Stato nel 1999 RaiNews

È morto l’ex presidente pakistano Pervez Musharraf Il Post

Pervez Musharraf, morto l’ex presidente del Pakistan. Era in esilio a Dubai dal 2008 Corriere della Sera

