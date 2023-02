Morto Alessandro Lo Cascio | l’agente delle star Iapino | Ho perso un fratello

(Di domenica 5 febbraio 2023) “Siamo tutti sconvolti, hopiù che un amico,era un”. Così Sergiosull’improvvisa scomparsa diLo, noto agente dello spettacolo, con il quale ha condiviso tanti momenti di vita professionale e privata. “Quando ho ricevuto la notizia non riuscivo a crederci… con lui se ne va un altro pezzo della mia vita” dichiara commosso. Domani alle ore 15 le esequie, che si terranno presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Simonini . 'Il bambino è giunto cosciente e ha raccontato gli eventi', si legge in una ... In un incidente nello stesso punto, il 15 gennaio, eraSimone Cotichini di Ascoli. L'incidente ...#GFvip reb - - CUPIDO! (@lunallvna) February 5, 2023 Èil manager di Milena,un grande ... #gfvip (@imnichi_) February 5, 2023 Gente che incolpa Nikita per la morte diLo Cascio (...

Morto Alessandro Lo Cascio, storico agente dei vip: lavorò con Gina Lollobrigida e Raffaella Carrà Virgilio Notizie

Morto Alessandro Lo Cascio, manager della Lollo e di Raffaella Carrà. L'annuncio di Sandra Milo su Instagram Corriere Roma

E' morto Alessandro Lo Cascio, agente di Carrà e Lollobrigida. Aveva 52 anni Adnkronos

Alessandro Lo Cascio morto, addio allo storico manager di Lollobrigida e Carrà Il Fatto Quotidiano

È morto all'improvviso Alessandro Lo Cascio, storico manager dei vip Today.it

Risultano ancora «critiche» la condizioni cliniche del 12enne di Montesilvano (Pescara) ricoverato, ancora in «prognosi riservata» ad Ancona presso la Rianimazione ...Manager di Gina Lollobrigida, Raffaella Carrà e di tanti altri personaggi dello spettacolo, Alessandro Lo Cascio, 52 anni, è stato stroncato da un malore improvviso ...