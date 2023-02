Mondiali Sci Alpino | debutto in combinata per l’Italdonne | domani mattina in gara

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 5 febbraio 2023) Sarà composto da Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Sofia Goggia il quartetto italiano che prenderà parte allafemminile di apertura deidi Courchevel/Meribel (supergigante ore 11.00, slalom ore 14.30 con diretta tv Raisport ed Eurosport). La campionessa in carica è Mikaela Shiffrin, che due anni fa a Cortina precedette l’oggi assente Petra Vlhova e Michelle Gisin, di seguito le parole delle azzurre. Marta Bassino. “La pista è molto bella, con dossi e un terreno che muove, non sarà un supergigante banale. L’anno socrso qui ho vinto in gigante, da metà in giù è la stessa pista del gigante dell’anno scorso. Laè unaparticolare, in Coppa del mondo non la disputiamo da parecchio tempo. Il calendario rimane ristretto e non mi consente di allenarmi in slalom con i tempi che ...