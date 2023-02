Mondiali ciclocross | percorso | programma | partecipanti | diretta tv e streaming

(Di domenica 5 febbraio 2023) La stagione delarriva al suo clou. Da venerdì 3 a domenica 5 febbraio in quel di Hoogerheide in Olanda si correranno i tanto attesi, non l’ultima prova della stagione ma sicuramente e ovviamente quella con più rilevanza. Dopo mesi di gare spumeggianti, spettacolari e corse tutte al L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Volta Valenciana:tv eVuelta CV Feminas:tv e

...5 Maschile (diretta) da Dobbiaco [Bolzano] Telecronaca: Franco Bragagna e Marco Selle ore 14:30 Rubrica: L'Uomo e il Mare a cura di Giulio Guazzini ore 15:00: C:tiElite Uomini (...Medaglia di legno per l'Italia nella prova femminile deididi Hoogerheide. Silvia Persico non è infatti riuscita a bissare il terzo posto conquistato un anno fa a Fayetteville, dovendosi accontentare di un'amara quarta posizione nella ...

THIBAU NYS CAMPIONE DEL MONDO DI CICLOCROSS UNDER 23. FIAMMATA DI TONEATTI PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

MONDIALI CICLOCROSS. UNA SFIDA APPASSIONANE, UNA QUESTIONE D'ORGOGLIO TUTTOBICIWEB.it

Mondiali - Léo Bisiaux domina in lungo e in largo: il francese è Campione del mondo, rivivi l'arrivo Eurosport IT

Ciclocross, Mondiali 2023: Bisiaux domina la gara juniores, dodicesimo Cafueri OA Sport

Quarto posto di grande valore per Silvia Persico nella prova élite ai Mondiali di ciclocross di Hoogerheide (Olanda). L’azzurra non è riuscita a salire sul podio e non ha dunque confermato il bronzo d ...Quarto posto di grande valore per Silvia Persico nella prova élite ai Mondiali di ciclocross di Hoogerheide (Olanda). L’azzurra non è riuscita a salire sul podio e non ha dunque confermato il bronzo d ...