Moggi | la lettera avvelenata al capo della Figc | perché parlava con Pessotto La bordata a Gravina sulla chiamata prima di Calciopoli

(Di domenica 5 febbraio 2023) È unafiume scritta a tarda sera e piena di veleni quella di Lucianoal presidenteGabriele, dopo l’apertura dell’inchiesta sull’ex DgJuventus beccato a bordo campo a chiacchierare con Gianlucain occasione di Napoli-Juve del campionatovera a metà gennaio scorso. Radiato dopo lo scandalo, supende il divieto di accedere ai campi di gioco in occasione di partite. Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha aperto un’inchiesta, per la quale è stato già sentito il coordinatoregiovanili dei bianconeri. La chiacchiera conL’idea ...

Ladi Lucianoa Gabriele GravinaIn seguito alle polemiche che lo hanno coinvolto negli ultimi giorni, l'ex Direttore Generale della Juventus Lucianoha scritto unaaperta al Presidente della FIGC Gabriele Gravina nella quale spiega e chiarisce la sua posizione. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se ...

La lettera integrale di Moggi a Gravina: "Dopo la radiazione può esserci solo la fucilazione.... Tutto Juve

La lettera-fiume scritta di notte: Moggi non ci sta e sgancia la bomba ilGiornale.it

Moggi, clamoroso contrattacco: la lettera spedita a Gravina Corriere dello Sport

Moggi, lettera a Gravina dopo l'inchiesta sulla sua presenza a bordocampo durante Napoli-Juventus primavera ilmattino.it

Moggi, la lettera avvelenata al capo della Figc: perché parlava con ... Open

Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha commentato le parole di Luciano Moggi rivolte al presidente della FiGC.Luciano Moggi non ci sta: la lunga lettera dopo il polverone per la sua presenza in campo durante una partita del campionato di Primavera ...