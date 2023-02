Moda e tagli capelli | la giacca corta di Elisabetta Gregoraci e la chioma lunga

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 5 febbraio 2023) Laè la vera protagonista della primavera 2023 e recentemente è stata sfoggiata da. Anche i suoilunghi sono sempre molto gettonati e sono perfetti per avere uno stile molto femminile. Adesso è arrivato il momento più indicato, per scoprire tutte le ultime novità della stagione più frizzante dell'anno. Tendenze outfit primavera 2023ha indossato una blusa di colore verde. Questa è realizzata in satin, come vuole l'ultima tendenza del momento. Il capo in questione è monospalla, per avere un look molto più originale. Laha abbinato anche un paio di shorts. Questi sono ideali per evidenziare la silhouette della conduttrice. Gli shorts sono a vita alta e sono realizzati con un tessuto leggero e con una ...