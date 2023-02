Moda africana | il cardigan unisex Gabura dalla collezione estiva Moshions

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il brand diha lanciato, un nuovodellaImandwa Zose. Un capo pensato per essere accogliente eracchiude l’evoluzione deidella Maison a partire dal 2018, con una costante riflessione sulla cultura, sulla sostenibilità e sul design contemporaneo. Il nuovoè disponibile nella gamma di colori Sea Sand, grigio, Viva Magenta e nero. Ogni dettaglio diè essenziale. Oltre più di 12.800 perline sono ricamate a mano sul suo tessuto organico, gli artigiani hanno tracciato ogni perlina in modo da riflettere l’Umuraza, un motivo culturale ruandese vecchio di secoli. Sul retro, un drappeggio scendespalla destra ai lati ...

