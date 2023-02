Mixed By Erry | il trailer del nuovo film di Sydney Sibilia sulla storia vera del re della pirateria musicale

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 5 febbraio 2023)Byè ilche segnerà il ritorno in sala del registaa tre anni dall’ultimoL’incredibiledell’Isola delle Rose. Arriva ilpellicola che narra ladel re. Ildelparte con una voce fuori campo: “A me piace fa le compilation, lavoro in un negozio di dischi“. Da quel momento inizia l’avventura del traffico illegale di musica ai tempi delle musicassette in grado di generare un giro di affari molto importanti. I tre fratelli che gestiscono la “By”, divenuta poi una sorta di ...