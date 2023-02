Mino Reitano | chi era | carriera | canzoni | come è morto | chi è la moglie Patrizia | figlie

(Di domenica 5 febbraio 2023) Non c’è domenica senza il salotto televisivo di Mara Venier, ‘padrona’ di Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, oltre allo spazio dedicato al Festival di Sanremo che prenderà il via il prossimo 7 febbraio, anche ladi, che ripercorrerà tutta ladel marito. E parlerà del loro grande amore: lei, infatti, le è stata al fianco fino alla fine. La biografia di, all’anagrafe Benia, è nato a Fiumara il 7 dicembre del 1944 ed èad Agrate Brianza il 27 gennaio del 2009: è stato un noto cantautore, compositore e attore. Artista conosciuto per la sua vitalità, ha portato spesso nelle suei temi dell’amore, del ...

Patrizia, moglie di, sarà protagonista di un'ampia intervista nella quale ripercorrerà la loro lunga storia d'amore e il grande successo di uno dei cantautori più amati , ...Chi sono le figlie di, Giuseppina Elena e Grazia Benedetta. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia dello L'articolo Chi sono le figlie di, Giuseppina Elena e Grazia Benedetta ...

Mino Reitano: causa morte, malattia, moglie, figlie e biogafia del ... Tag24

Mino Reitano causa morte del cantante Contra-Ataque

Mino Reitano cause morte, malattia, eredità, moglie, figli: tutto sul ... Newsby

Domenica In ospiti 5 febbraio 2023: Mara Venier ricorda Mino Reitano e ritrova Pierpaolo Pretelli Piper Spettacolo Italiano

RAI 1 - “ DOMENICA IN “ * OSPITI: « IL RICORDO DI MINO ... agenzia giornalistica opinione

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Mino Reitano ha segnato la storia della musica italiana e oggi pomeriggio, nel salotto di Domenica In, arriverà la moglie Patrizia, che si racconterà a cuore aperto. Dal successo del marito al loro am ...